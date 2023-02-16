В Башкирии фильм о Рами Гарипове «Дневник поэта» получил один из главных призов кинофестиваля «Свой путь»

Фильм «Дневник поэта» посвящен жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Кинокартина завершает трилогию кинорежиссера Булата Юсупова «Первая Республика», куда входят также проекты «Бабич» и «Первая Республика».

- Я вначале радовался, что фестиваль выбрал Уфу, во-вторых, радовался, что наш фильм попал на конкурс и, в-третьих, я радуюсь сейчас! Спасибо всей команде, которая делала здесь фестиваль. Я сам организовывал фестивали и знаю, что провести его – это как снять три полных метра. Я рад, что Уфа становится таким центром, где мы в диалоге ищем пути развития регионального кино. Хочу сказать спасибо своей команде: продюсеру Леониду Филинову, художнику-постановщику Айгуль Байрамгуловой, художнику по костюмам Алие Байрамгуловой и всем, кто помогал создавать фильм. Я надеюсь, что наш кинематограф будет развиваться. Спасибо министерству культуры, без поддержки министерства и киностудии мы бы этот фильм не сняли. И конечно, я благодарен главе нашей республики Радию Фаритовичу! Думаю, у нашего кино – большое будущее, - сказал режиссер фильма-победителя Булат Юсупов.

Рами Гарипова в фильме сыграли актёры Артур Кунакбаев, Линар Баитов и Арслан Крымчурин. Образ супруги поэта Надежды Гариповой воплотила в ленте Олеся Шибко. Также в картине снимались Елена Пухова, Вадим Клысов, Тансулпан Бабичева, Наркас Юмагузина, Айнур Ситдиков, Мурат Рафиков, Салават Юлдашбаев и другие.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.