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Культура
Вчера, 15:43

В Башкирии фильм о Рами Гарипове «Дневник поэта» получил один из главных призов кинофестиваля «Свой путь»

Фильм башкирского режиссера Булата Юсупова «Дневник поэта» получил главный приз конкурса игровых полнометражных фильмов международного кинофестиваля «Свой путь», который проходил в Уфе с 9 по 15 февраля, сообщает пресс-служба минкульта РБ.

В Башкирии фильм о Рами Гарипове «Дневник поэта» получил один из главных призов кинофестиваля «Свой путь»
В Башкирии фильм о Рами Гарипове «Дневник поэта» получил один из главных призов кинофестиваля «Свой путь»

Фильм «Дневник поэта» посвящен жизни и творчеству народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Кинокартина завершает трилогию кинорежиссера Булата Юсупова «Первая Республика», куда входят также проекты «Бабич» и «Первая Республика».

- Я вначале радовался, что фестиваль выбрал Уфу, во-вторых, радовался, что наш фильм попал на конкурс и, в-третьих, я радуюсь сейчас! Спасибо всей команде, которая делала здесь фестиваль. Я сам организовывал фестивали и знаю, что провести его – это как снять три полных метра. Я рад, что Уфа становится таким центром, где мы в диалоге ищем пути развития регионального кино. Хочу сказать спасибо своей команде: продюсеру Леониду Филинову, художнику-постановщику Айгуль Байрамгуловой, художнику по костюмам Алие Байрамгуловой и всем, кто помогал создавать фильм. Я надеюсь, что наш кинематограф будет развиваться. Спасибо министерству культуры, без поддержки министерства и киностудии мы бы этот фильм не сняли. И конечно, я благодарен главе нашей республики Радию Фаритовичу! Думаю, у нашего кино – большое будущее, -  сказал режиссер фильма-победителя Булат Юсупов.

Рами Гарипова в фильме сыграли актёры Артур Кунакбаев, Линар Баитов и Арслан Крымчурин. Образ супруги поэта Надежды Гариповой воплотила в ленте Олеся Шибко. Также в картине снимались Елена Пухова, Вадим Клысов, Тансулпан Бабичева, Наркас Юмагузина, Айнур Ситдиков, Мурат Рафиков, Салават Юлдашбаев и другие.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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