В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»

Создатели постановки дали ей название "Любовь - это..." по популярной некогда жевательной резинке с вкладышами, дающими трогательные определения высокому чувству. Так и в мюзикле через музыкальные композиции XIX и XX веков раскрывается вечная тема любви в разных ее проявлениях. Это известные песни "Белая черемуха", "Средь шумного бала", "Что так сердце растревожено", "Only you" и многие другие, хорошо знакомые зрителям.

Автором идеи и музыкальным руководителем выступил Александр Алексеев, режиссер-постановщик - лауреат "Золотой маски" Филипп Разенков, хореограф-постановщик - Алина Мустаева.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.