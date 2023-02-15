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Сегодня, 09:21

В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»

Башкирский театр оперы и балета представил зрителям необычную постановку: в новом мюзикле все композиции исполняются без музыкального сопровождения, а в качестве солистов выступают артисты хора.

В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»

Создатели постановки дали ей название "Любовь - это..." по популярной некогда жевательной резинке с вкладышами, дающими трогательные определения высокому чувству. Так и в мюзикле через музыкальные композиции XIX и XX веков раскрывается вечная тема любви в разных ее проявлениях. Это известные песни "Белая черемуха", "Средь шумного бала", "Что так сердце растревожено", "Only you" и многие другие, хорошо знакомые зрителям.

Автором идеи и музыкальным руководителем выступил Александр Алексеев, режиссер-постановщик - лауреат "Золотой маски" Филипп Разенков, хореограф-постановщик - Алина Мустаева.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
В Уфе в театре оперы и балета прошла премьера мюзикла a capella «Любовь - это...»
Автор:Мария СНЫТКИНА
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