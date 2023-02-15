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В Сибае пройдет конкурс башкирской песни

В апреле состоится фестиваль «Ирәндек моңдары».

В Сибае пройдет конкурс башкирской песни
В Сибае пройдет конкурс башкирской песни

Стартовал прием заявлений на участие в конкурсе исполнителей башкирских песен, сообщает минкульт РБ. Он пройдет с 26 по 28 апреля в Сибае.

Посоревноваться в вокальном мастерстве смогут любители и профессионалы – в возрасте от 7 до 45 лет.

Конкурсантам предстоит спеть народную песню и номер из местного фольклорного репертуара.

Заявки подаются до 20 апреля.

В начале лета состоится гала-концерт и награждение победителей. Главный приз на данный момент не объявлен, но в 2020 году победителю конкурса достался автомобиль.

Иллюстрация предоставлена минкультом РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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