В Уфе отметят 150-летие Фёдора Шаляпина

13 февраля состоится традиционное возложение цветов к памятнику Шаляпину.

Программу мероприятий продолжит выставка в Национальном музее «Шаляпин в Уфе. История великого дебюта».

Вечером в Башкирском театре оперы и балета состоится масштабный концерт «Его Величество Бас», в рамках которого будут исполнены арии из опер, романсы и песни, которые исполнял Фёдор Иванович Шаляпин.

- Судьба так распорядилась, что именно в Уфе началась оперная карьера Фёдора Шаляпина. Видимо, его вдохновили наши благодарные зрители, - говорит художественный руководитель Башоперы Аскар Абдразаков.- Нам удалось пригласить на юбилейный концерт известных басов из Большого и Мариинского театров, также выступят солисты Башкирского государственного театра оперы и балета.

Юбилейный год продолжится 28 февраля: на малой сцене Башкирского государственного театра оперы и балета состоится премьера народной музыкальной драмы Модеста Мусоргского «Хованщина».

24 марта пройдет научно-практическая конференция «Шаляпинские чтения».

В апреле пройдет фестиваль «Хоровые встречи в Шаляпинском», конференция «Певческая культура как часть духовной культуры личности» и конкурс-фестиваль «Пение а капелла».

Фото из открытого источника.