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Культура
Сегодня, 10:09

Евразийский музей кочевых цивилизаций в Башкирии начнут строить в марте

Глава региона Радий Хабиров поручил разработать подробную дорожную карту строительства нового культурного и туристического объекта.

Евразийский музей кочевых цивилизаций в Башкирии начнут строить в марте
Евразийский музей кочевых цивилизаций в Башкирии начнут строить в марте

В День российской науки Радий Хабиров провел рабочее совещание, на котором чиновники, ученые и представители сферы туризма обсудили процесс создания Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе Башкирии, рассказали в пресс-службе главы РБ. Речь шла о подготовке строительной площадки возле мавзолея Тура-хана, инфраструктуры и о научных исследованиях, которые лягут в основу музейной экспозиции.

Уже в марте на намеченной площадке начнется строительство визит-центра площадью 200 квадратных метров. Здесь разместятся экспозиция исторических артефактов, лекционный амфитеатр, кафе и смотровая площадка. В последующем около визит-центра появятся гостиница с рекреационной зоной, Центр башкирской лошади с манежами для скачек, глэмпинг, ремесленная деревня и другие объекты. Подробнее все этапы строительства будут прописаны в дорожной карте, которую обсудят в правительстве на следующей неделе.

Как добавил директор научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Данир Гайнуллин, свою роль в изучении наследия кочевых народов сыграли археологические раскопки, которые в прошлом году проводились в Башкирии. Во время них применялось современное цифровое оборудование. Исследования пройдут и в 2023 году: запланировано четыре археологические экспедиции с участием экспертов из стран СНГ.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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