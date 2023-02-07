В Башкирии отремонтируют здание Союза писателей республики

На встрече шел разговор о перспективах развития башкирской литературы, поддержке авторов и организации издательской деятельности. Сейчас в Союзе писателей насчитывается более 300 человек, а в 2024 году организация отметит свой 90-летний юбилей.

- Знаю, что Союз писателей Башкортостана – очень авторитетная организация. Наши мастера слова привносят в общество идеи нравственности, морали, воспитывают патриотизм и уважение к традиционным ценностям, – сказал Радий Хабиров. – Два года назад мы встречались с писательским сообществом. Ряд поручений выполнили, часть пока находится в стадии реализации.

Айгиз Баймухаметов рассказал, в том числе, что Союз писателей размещается в особняке Поликарпова, являющийся памятником архитектуры и истории и требующий ремонта. Радий Хабиров поручил в 2023 году начать в здании ремонтные работы и в перспективе создать на его площадке современное творческое пространство для литераторов.