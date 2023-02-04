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Вчера, 14:25

На сцене БАДТ им. Мажита Гафури прошла премьера «Красного паши»

Новая постановка режиссера Айрата Абушахманова значительно отличается от предыдущего спектакля. В спектакле о легендарном советском дипломате Кариме Хакимове, премьера которого состоялась 3 февраля,  усилена документальная составляющая, многим персонажам возвращены их настоящие имена, добавлены фрагменты детства.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Автор новой инсценировки по пьесе выдающегося башкирского писателя Нажиба Асанбаева — Динара Каюмова. Она рассказала корреспонденту «БИ»:

— В репертуаре театра появилась постановка о нашем великом земляке, советском дипломате Кариме Хакимове, который внес значительный вклад в историю страны, смог подружить Советский союз с Саудовской Аравией, где до сих пор вспоминают нашего земляка с огромным уважением. Над инсценировкой мы работали совместно с Айратом Абушахмановым. Он всегда работает кропотливо, умеет увлечь команду, ищет акценты. Так как Карим Хакимов был исторической личностью, мы решили вернуть настоящие имена героев. Например, в пьесе Нажиба Асанбаева король Аравии — Ягафар, а его настоящее имя — Абдельазиз ибн Сауд; в пьесе английский разведчик, дипломат был Мельбурн, а у нас — Лоуренс Аравийский. Также были внесены дополнительные тексты про детство и юность Карима Хакимова. 

Спектакль поставил главный режиссер Башдрамы Айрат Абушахманов. Режиссер изучил множество источников, чтобы дать постановщикам и артистам много новой информации о жизни и деятельности Карима Хакимова. 

— В пьесе у Асанбаева есть такие слова: дипломат — это полководец без оружия, он побеждает словом, умением договариваться, гибкостью. Сама личность Карима Хакимова — уникальная, даже если сравнивать с великим Цюрупой, Хакимов покруче будет! — убежден Айрат Абушахманов. — Еще ни одному дипломату не удавалось подружить королевскую семью и первое лицо Саудовской Аравии с нашей страной, а тогда семья и вся страна были в близких отношениях с СССР. И это было сделано без единого выстрела. Это великий дар, талант!

По словам режиссера, в процессе подготовки постановщики пришли к выводу, что в прежней постановке совсем не было показано детство Карима Хакимова. Поскольку новый проект адресован не только взрослым, но и подрастающему поколению, было решено по архивам, документам, воспоминаниям воссоздать детство главного героя.

В Уфе прошла премьера «Красного паши»
Вчера, 15:07
Автор:Надежда РОМАНОВА
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