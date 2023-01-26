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Культура
Вчера, 19:08

Инклюзивный народный театр отправился в гастроли по Башкирии

Гастроли проходят при поддержке фонда президентсих грантов, один из которых выиграла региональная общественная организация инвалидов «Факел». Первый гастрольный спектакль инклюзивный театр «Статус» дал в Кармаскалах.

Инклюзивный народный театр отправился в гастроли по Башкирии
Инклюзивный народный театр отправился в гастроли по Башкирии

Непрофессиональные актеры (многие из них – инвалиды) показали спектакль  «Счастливый пельмень» по пьесе Ольги Степновой в постановке режиссера Гюзель Давлетовой. До этого он с аншлагом прошел в Уфе.

На спектакль были приглашены гости из Архангельского, Гафурийского, Белорецкого и Иглинского районов – представители органов власти, учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, социальной сферы, общественных организаций инвалидов – тех людей, от деятельности которых зависит формирование инклюзивной среды.

После спектакля организаторы выступили перед заинтересованной аудиторией с лекциями «Особенности формирования инклюзивных театральных творческих коллективов», «Организация доступной среды в учреждениях культуры для людей с инвалидностью» и ответили на вопросы зрителей.

– Мы своим примером хотели бы показать, что театр – это своеобразное «место силы» для тех, у кого есть ограничения по здоровью. Но также у них есть и желание проявить себя, попробовать себя в актерском мастерстве, – сказала Гюзель Давлетова, режиссер инклюзивного народного художественного театра «Статус».

– Для нас главное – это установить диалог между органами власти, общественными организациями, активистами. И показать, что человек в любом возрасте с ограничениями по здоровью или без может воплотить свою мечту и кардинально изменить жизнь. Уверены, что к нам присоединятся  другие театры республики. В наших планах развивать инклюзивное театральное искусство в Республике Башкортостан. В помощь специалистам, работающим с инклюзивными творческими коллективами, мы подготовили информационное пособие «Инклюзивный театр – мои новые возможности!»,  – поделился планами Марат Юсупов, председатель общественной организации инвалидов «Факел».

В «Факеле» сообщили, гастроли народного театра «Статус» охватят районные центры – Языково, Кушнаренково, Дюртюли, Толбазы.

Фото: Галия КАРИМОВА.

Инклюзивный народный театр отправился в гастроли по Башкирии
Инклюзивный народный театр отправился в гастроли по Башкирии
Инклюзивный народный театр отправился в гастроли по Башкирии
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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