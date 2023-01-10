В Уфе в театре кукол представили необычную версию «Щелкунчика»

Поставил спектакль художественный руководитель Оренбургского областного театра кукол, заслуженный артист России Вадим Смирнов, художественное оформление Марины Зориной, музыка Виктора Расовского.

Спектакль идет по пьесе Юлия Кима, и сюжет несколько расходится со сказкой Вильгельма Гауфа. Необычно само место действия – Россия, Санкт Петербург. В канун Нового года девочка Маша попадает в сказочную страну, где правят справедливый король и капризная королева, храбрый Щелкунчик отважно сражается с коварным семейством крыс, и самый честный и самый добрый в награду получит волшебный орех кракатук, который может исполнить самое заветное желание.

Эта история полна чудес и превращений, в ней рассказывается о прекрасном и удивительном мире детства, наполненном самыми необычными фантазиями, радостями и чудесами.

В «Щелкунчике» вместе с артистами старшего поколения работают молодые актеры: студент третьего курса кукольного отделения Уфимского государственного института искусств Филипп Трощенко, не так давно дебютировавший в спектакле «Золушка», сыграл Щелкунчика, молодая актриса Надежда Прошина - роль Маши.

Спектакль можно посмотреть в малом зале Башкирского государственного театра оперы и балета 21, 22, 28 и 29 января.

Постановка осуществлена в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

Фото пресс-службы Башкирского театра кукол.