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Культура
28 Декабря , 17:43

В Уфе в Башгосфилармонии пройдёт благотворительная Рождественская ёлка

7 января Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова проведет традиционную благотворительную Рождественскую ёлку, сообщает пресс-служба филармонии.

В Уфе в Башгосфилармонии пройдёт благотворительная Рождественская ёлка
В Уфе в Башгосфилармонии пройдёт благотворительная Рождественская ёлка

Ежегодно возможность побывать на празднике по бесплатным пригласительным билетам от филармонии получают возможность подопечные социальных проектов «Ломая барьеры» и «Дом без границ», центра «Семья», Всероссийского общества слепых, Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, а также социальных центров обслуживания населения Уфы.

В этом году на Рождественскую ёлку приглашены также дети мобилизованных граждан и ребятишки приехавшие из ДНР и ЛНР. Гостей ждут интерактивные игры и хоровод вокруг елки, а также мюзикл «Урал-батыр и три богатыря».

Фото предоставлено пресс-службой Башгосфилармонии.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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