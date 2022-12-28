В Уфе в Башгосфилармонии пройдёт благотворительная Рождественская ёлка

Ежегодно возможность побывать на празднике по бесплатным пригласительным билетам от филармонии получают возможность подопечные социальных проектов «Ломая барьеры» и «Дом без границ», центра «Семья», Всероссийского общества слепых, Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов, а также социальных центров обслуживания населения Уфы.

В этом году на Рождественскую ёлку приглашены также дети мобилизованных граждан и ребятишки приехавшие из ДНР и ЛНР. Гостей ждут интерактивные игры и хоровод вокруг елки, а также мюзикл «Урал-батыр и три богатыря».

Фото предоставлено пресс-службой Башгосфилармонии.