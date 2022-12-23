В Уфе прошла премьера фильма Радика Кильмаматова «Отец»

Фильм посвящен отцу башкирского кинематографиста – российскому фотохудожнику, народному художнику Башкортостана, лауреату государственной премии имени Cалавата Юлаева, заслуженному работнику культуры РФ и РБ Рамилю Кильмаматову.

Вечер «задала» в своем приветствии ведущая – председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева: «Этот вечер, по сути, посвящен мудрому наставнику своего сына, который привел его в мир фото и кино. Их союз, преемственность в работе – неоспоримы. Эта духовная и творческая связь самых близких людей, отца и сына, Рамиля и Радика Кильмаматовых, трогательна и поучительна для молодого поколения».

Перед премьерой состоялось открытие фотовыставки «Отец и сын». В экспозиции были представлены фотографии из семейного архива, работы Рамиля и Радика Кильмаматовых. Кильмаматов младший отметил в этом году 50-летие, поздравить юбиляра пришли родные, друзья, коллеги, представители культурной общественности и почитатели творчества кинорежиссера и его отца.

Депутат Госсобрания, председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин отметил ценность таких выставок в деле сохранения памяти: «Благодарю вас не только потому, что вы уникальный режиссер-документалист, но и за то, что вы сын, который сохраняет память отца. Думаю, многие из нас хотели бы, чтобы наши дети несли любовь и память о нас так же, как это делает Радик».

Юбилейный вечер продолжился показом документального фильма «Отец». Режиссер включил в киноленту воспоминания близких и друзей Рамиля Кильмаматова, его коллег, тех, с кем фотохудожник встречался на своем творческом пути, а также кадры с самим героем, снятые Радиком Кильмаматовым при жизни отца, архивные видеосъемки героя ленты.

Рамиль Кильмаматов – фото-летописец земли башкирской. Фильм – о его творческом пути, его выставках, экспедициях, проектах, международных акциях, которые он организовывал десятки лет. Будучи ответсекретарем Российского союза фотохудожников, он привлек в республику не только лучшие фотосилы России, но и мэтров мировой фотографии, которые «разнесли» свое знание о республике, свой влюбленный взгляд на неё в фотовыставках по всей планете…

Публика очень тепло восприняла фильм. После просмотра состоялось обсуждение, на котором зрители выражали признательность за проделанную работу, высказывали пожелания о том, что необходимо снять продолжение документальной ленты и вспоминали Рамиля Кильмаматова как мудрого коллегу и наставника, прекрасного художника и профессионала, друга, супруга, отца.

Радик Кильмаматов поблагодарил гостей вечера и сказал, что для него честь быть продолжателем дела своего отца: «Трудно снимать фильм о близком человеке. Он не только мой отец, он – мой учитель, наставник, человек, который открыл мне путь к искусству. Сегодня было сказано много добрых слов о моем отце, я счастлив, что могу продолжать его дело».

Фото: Рамиль НАФИКОВ.