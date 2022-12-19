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В Уфе симфонический оркестр впервые исполнил поэму «Прометей»

В Уфе в рамках Зимнего фестиваля к 150-летию Александра Скрябина состоялось выступление известного московского пианиста Николая Кузнецова, а также премьерное исполнение симфонической поэмы «Прометей», сообщает пресс-служба Национального симфонического РБ.

В Уфе симфонический оркестр впервые исполнил поэму «Прометей»
В Уфе симфонический оркестр впервые исполнил поэму «Прометей»

Концерт обладателя Гран-при конкурса «Monte Carlo Piano Masters» Николая Кузнецова прошел в рамках программы минкультуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Для уфимцев прозвучали Концерт для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского и симфоническая поэма «Остров мёртвых» Сергея Рахманинова.

Как отметил Николай Кузнецов, покоривший сердца уфимских слушателей, «Всероссийские филармонические сезоны» - очень важный проект для исполнителей. «Мы получаем своего слушателя и хорошую творческую биографию, выступая с прекрасными оркестрами, а жители нашей страны получают возможность услышать великолепную музыку в качественном исполнении, не выезжая за пределы своих регионов», - говорит музыкант.

Яркой премьерой в музыкальной жизни столицы стало исполнение Национальным симфоническим оркестром РБ самого известного произведения Александра Скрябина – симфонической поэмы «Прометей». Главный дирижер НСО РБ Дмитрий Крюков отметил: «Это событие если не столетия, то десятилетия: «Прометей» Скрябина исполняется в Уфе впервые. Это последнее оркестровое сочинение великого композитора, которому посвящен наш фестиваль. Это  особенный концерт – Скрябин, Чайковский и Рахманинов. Уникальная программа, в которой исполняются не только сочинения Скрябина, которые являются «золотой нитью» программы, но и сочинения других композиторов, с которыми Скрябин был так или иначе связан».

22 декабря Зимний фестиваль завершится концертом, посвященным памяти основателя НСО РБ Тагира Камалова.

Фото пресс-службы НСО РБ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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