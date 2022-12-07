В Уфе состоялось вручение театральной премии «Момент истины»

Таким образом СТД подытожил результаты конкурса среди молодых театральных деятелей государственных театров республики. На соискание премии выдвигались актеры до 35 лет и театральные деятели до 40 лет профессиональных театров Башкортостана.

Приз «Момента истины» - живой росток бамбука на основании из грубых железных труб, олицетворяет быстрый рост молодых талантов: от первых шагов ученика до высот актерского мастерства.

Победителями стали лауреаты в номинациях: «Главная мужская роль» - Ильяс Хасаншин (Национальный молодежный театр РБ им. Мустая Карима) за роль следователя Александра Галахова в спектакле «Капитанская дочка»; «Главная женская роль» - Залина Усманова (Сибайский государственный башкирский драматический театр им. А. Мубарякова) за спектакль «Что там за холмом».

«Мужская роль второго плана» - Александр Степанов (Государственный русский драматический театр РБ) за роль Сильвы в спектакле «Старший сын»; «Женская роль второго плана» - Эвелина Завричко (Национальный молодежный театр РБ им. Мустая Карима) за роль Маши Мироновой в спектакле «Капитанская дочка».

«Лучшая актерская работа в опере» - Айдар Хайруллин за роль Трике в опере «Евгений Онегин»; «Лучший эпизод» - Алина Латынова (Театр юного зрителя), за роль Каринки в спектакле «Манюня».

«Лучшая режиссерская работа» - Ильшат Мухутдинов за спектакль «РАС-сказы» (Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури); «Детский спектакль» - «Самрау батша булэгэ» (Сибайское концертно-театральное объединение).

В номинации «Пластическое решение спектакля» одержал победу Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.

Специальный приз в номинации «Больше, чем драматург…» получила Виктория Емелева за пьесу «РАС-сказы».

Фото из открытого источника.