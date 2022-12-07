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Культура
Вчера, 14:49

В Уфе состоялось вручение театральной премии «Момент истины»

На сцене Государственного академического русского драматического театра РБ состоялась церемония вручения Молодежной премии Совета по делам театральной молодежи Союза театральных деятелей «Момент истины», сообщает пресс-служба СТД РБ.

Таким образом СТД подытожил результаты конкурса среди молодых театральных деятелей государственных театров республики. На соискание премии выдвигались актеры до 35 лет и театральные деятели до 40 лет профессиональных театров Башкортостана.

Приз «Момента истины» - живой росток бамбука на основании из грубых железных труб, олицетворяет быстрый рост молодых талантов: от первых шагов ученика до высот актерского мастерства.    

Победителями стали лауреаты в номинациях:  «Главная мужская роль» - Ильяс Хасаншин (Национальный молодежный театр РБ им. Мустая Карима) за роль следователя Александра Галахова в спектакле «Капитанская дочка»; «Главная женская роль» - Залина Усманова (Сибайский государственный башкирский драматический театр им. А. Мубарякова) за спектакль «Что там за холмом».

«Мужская роль второго плана» - Александр Степанов (Государственный русский драматический театр РБ) за роль Сильвы в спектакле «Старший сын»; «Женская роль второго плана» - Эвелина Завричко (Национальный молодежный театр РБ им. Мустая Карима) за роль Маши Мироновой в спектакле «Капитанская дочка».

«Лучшая актерская работа в опере» - Айдар Хайруллин за роль Трике в опере «Евгений Онегин»; «Лучший эпизод» - Алина Латынова (Театр юного зрителя), за роль Каринки в спектакле «Манюня».

«Лучшая режиссерская работа» - Ильшат Мухутдинов за спектакль «РАС-сказы» (Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури); «Детский спектакль» - «Самрау батша булэгэ» (Сибайское концертно-театральное объединение).

В номинации «Пластическое решение спектакля» одержал победу Башкирский государственный академический театр драмы им. Мажита Гафури.

Специальный приз в номинации  «Больше, чем драматург…» получила Виктория Емелева за пьесу «РАС-сказы».

Фото из открытого источника.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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