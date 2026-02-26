Уфа и Челябинск сверяют часы: в Башкирии стартовал межрегиональный бизнес-форум

– У нашей республики есть такой опыт, когда мы выбираем определённую страну или регион и начинаем плотно с ними работать. Это выливается в конкретные совместные проекты и рост товарооборота. Этот процесс мы с Челябинской областью начали, и останавливать его нельзя. Нам очень интересно с вами сотрудничать, и мы видим, что такое взаимодействие даст синергетический эффект, — открыл форум глава Башкортостана Радий Хабиров.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что видит главную задачу регионов в укреплении промышленной кооперации и взаимодействии предприятий.

– В этом мы видим огромный ресурс и колоссальные возможности. Здесь нам надо идти вперёд, и для этого у нас всё есть. Мы находимся рядом, а значит, надо активнее использовать логистические возможности, научные и производственные базы, которые есть в наших регионах, – сказал Алексей Текслер. – У нас с Башкортостаном большая, великая совместная история. Уверен, что наше будущее будет ещё более сильным и мы вместе будем развивать кооперацию на благо жителей наших регионов.

Руководители регионов осмотрели выставку, оформленную в виде железнодорожных путей. Что очень символично. В августе прошлого года между Уфой и Челябинском запустили «Ласточку». За полгода перевезено более 100 тысяч пассажиров. Скоро добавят новый маршрут: Уфа — Магнитогорск. Поезд пойдет через горы, мимо трех крупных горнолыжных курортов. Курсировать по маршруту будет первый в России двухсистемный электропоезд «Финист» полностью отечественного производства.

Радий Хабиров и Алексей Текслер обменялись мнениями: не запустить ли ещё и авиасообщение между Уфой и Челябинском? Чтобы экономические связи стали совсем тесными.

А еще на форуме говорили… по-башкирски. Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин сообщил: в Челябинской области башкирский язык изучают в 33 детских садах и 40 школах.

Гости форума заглянули на открытый урок. Учитель из полилингвальной многопрофильной гимназии №2 «СМАРТ» Назгуль Хабибуллина показала, как работать с этномультимедийным ресурсом «Корни». Дети слушали, главы регионов тоже.

На полях форума два региона договариваются об общем будущем. Промышленность, транспорт, туризм, образование — все это работает для того, чтобы жителям и Башкортостана, и Челябинской области жилось лучше. И судя по тому, как быстро «Ласточка» набрала сто тысяч пассажиров, людям это действительно нужно.

Фото: с сайта главы РБ.