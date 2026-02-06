0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
6 Февраля , 09:14

В Башкирии в полтора раза выросла выдача ипотечных кредитов

В республике в ушедшем декабре было выдано 6,4 тыс. ипотечных кредитов, что в полтора раза больше, чем в ноябре, сообщает пресс-служба Нацбанка по РБ.

В Башкирии в полтора раза выросла выдача ипотечных кредитов
В Башкирии в полтора раза выросла выдача ипотечных кредитов

Две трети из оформленных кредитов — по программе «Семейная ипотека». Их доля стала максимальной с момента прекращения действия массовой льготной ипотеки на новостройки. Ипотечный портфель в прошедшем году вырос до 646 млрд рублей, на семь процентов.

Между тем повышения спроса на потребительские кредиты нет — ставки остаются высокими, люди предпочитают гасить имеющиеся, а не набирать новые. В регионе портфель потребкредитов сократился за год на шесть процентов, до 433 млрд рублей.

В то же время на фоне сохраняющихся высоких ставок по депозитам, сохранился приток на них средств населения. Ставки хотя и снизились, но превышают инфляцию, сберегать по-прежнему выгодно. За прошедший год сумма средств жителей Башкортостана на вкладах (без учета эскроу-счетов) выросла на 19 процентов, до 913 млрд рублей.

Фото автора.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru