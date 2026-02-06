В Башкирии в полтора раза выросла выдача ипотечных кредитов

Две трети из оформленных кредитов — по программе «Семейная ипотека». Их доля стала максимальной с момента прекращения действия массовой льготной ипотеки на новостройки. Ипотечный портфель в прошедшем году вырос до 646 млрд рублей, на семь процентов.

Между тем повышения спроса на потребительские кредиты нет — ставки остаются высокими, люди предпочитают гасить имеющиеся, а не набирать новые. В регионе портфель потребкредитов сократился за год на шесть процентов, до 433 млрд рублей.

В то же время на фоне сохраняющихся высоких ставок по депозитам, сохранился приток на них средств населения. Ставки хотя и снизились, но превышают инфляцию, сберегать по-прежнему выгодно. За прошедший год сумма средств жителей Башкортостана на вкладах (без учета эскроу-счетов) выросла на 19 процентов, до 913 млрд рублей.

Фото автора.