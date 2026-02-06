0 °С
6 Февраля , 14:50

В Башкирии назначен новый генеральный директор на ПОЛИЭФ

Генеральным директором предприятий ПОЛИЭФ и Сибур-ПЭТФ назначен Андрей Корнеев, сообщает пресс-служба компании.

Андрей Корнеев родился в 1987 году в Перми. Окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Химическая технология неорганических веществ», Пермский национальный исследовательский политехнический университет по направлению «Экономика и управление на предприятии».

К команде СИБУРа он присоединился 17 лет назад, начав карьеру с должности аппаратчика синтеза карбамида.

В 2018 году возглавил производственно-диспетчерское управление, занимал должность руководителя внедрения новой операционной модели. В дальнейшем в рамках ротации перешел на должность директора службы по охране труда и промышленной безопасности Сибур-Химпром.

С 2023 года и до настоящего времени возглавлял центр инженерно-технической экспертизы компании СИБУРИНТЕХ.

Ранее занимавший должность генерального директора предприятий, объединяющих полиэфирный бизнес, Павел Романенко в рамках плановой ротации продолжит работу в корпоративном центре СИБУРа в должности директора вертикали «Производство и технологии».

Фото предоставлено пресс-службой АО «Полиэф».

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
