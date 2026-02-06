К проекту «Башкирская вахта» подключился БелЗАН

Проект «Башвахта» реализуется в регионе с 2024 года как мера стабилизации трудовой миграции жителей республики. Он подразумевает организацию работы вахтовым методом на крупных предприятиях Башкирии. За это время порядка 700 специалистов смогли найти работу внутри республике, не потеряв при этом в заработной плате и льготах. И самое важное — не уезжая далеко от семьи.

Первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников отметил, что к проекту присоединился мощный промышленный игрок — белебеевский завод «БелЗАН», готовый предоставить специалистам как «вахту», так и основное место работы.

— Средняя заработная плата в компании — около 100 тысяч рублей, — подчеркнул он. — Цель программы проста и важна: дать возможность людям, которые в силу разных причин уезжают на заработки в другие регионы, найти достойную работу и перспективы дома. Проект сегодня выходит на новый уровень и расширяет список ведущих работодателей.

Также замминистра отметил, что на «БелЗАНе» относятся с заботой к сотрудникам с семейными обязанностями: предусмотрена материальная помощь при рождении ребенка, однодневный отпуск при выписке из роддома и на 1 сентября, оплачиваемые дни на свадьбу, компенсация стоимости детского оздоровительного отдыха и ряд других приятных для семьи мер.

На предприятии ждет автоматчиков холодновысадочных автоматов, шлифовщиков, токарей-расточников, фрезеровщиков, огнеупорщиков, слесарей-ремонтников и других высококвалифицированных специалистов рабочих профессий. Завод предлагает конкурентные условия, которые могут составить альтернативу вахтовой работе за пределами республики.

Такие встречи с работодателями в рамках «Башкирской вахты» проходят еженедельно в разных районах республики. Очередная будет презентовать лучшие рабочие места в компаниях республики в Дюртюлях 11 февраля.

Фото: пресс-служба правительства РБ.