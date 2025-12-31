В Башкирии субсидируют выход предпринимателей на электронные площадки

Министр отметила, что это касается и представителей креативной индустрии. Маркетплейсы - легкая и комфортная возможность выходить на рынки самым малым предпринимателям, у которых иногда в штате бывает только один человек.

«Мы субсидируем выход на электронные торговые площадки, ведь известно, что это не бесплатно. Вам необходимо завести карточки товара, необходимо их сфотографировать, подготовить продающие описания. Все это стоит денег. Чаще всего, когда малое предприятие состоит из 2-3 человек, подключается наш Центр поддержки экспорта и оказывает такие услуги. Либо абсолютно бесплатно, либо это делится пополам: 50% затрат оплачивает сам экспортер, 50% - Центр поддержки экспорта», – разъяснила Маргарита Болычева.

Фото: соцсети Маргариты Болычевой.