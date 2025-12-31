В Башкирии наметили пути решения проблемы дефицита кадров в аграрном секторе

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с подробным докладом выступил заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. По его словам, ключевой задачей на текущем этапе является обеспечение технологического суверенитета. Для этого Минсельхоз России делает упор на развитие селекции, генетики, биотехнологий, создавая спрос на специалистов нового типа, которые будут востребованы в условиях современного производства.

Республика активно включилась в этот проект, подчеркнул Ильшат Фазрахманов. На его реализацию из федерального бюджета в 2025 году привлечено свыше 950 млн рублей, это 2-е место среди регионов РФ.

«Наибольший объём привлечённых средств – порядка 850 млн рублей — направлен на реализацию мероприятия «Модернизация и оснащение оборудованием объектов СПО, подведомственных Минсельхозу РФ». При этом 844 млн рублей из них пошли на капитальный ремонт и оснащение оборудованием 2‑го корпуса Башкирского государственного аграрного университета, а более 4 млн рублей — на развитие агроклассов», - рассказал Ильшат Фазрахманов.

Еще один вид поддержки, реализуемый в рамках федерального проекта – компенсация 90% затрат сельхозпредприятий на обучение своих работников и привлечение студентов на практику с оплатой труда и проживания.

Кроме этого, два мероприятия проекта реализуются в целях закрепления высококвалифицированных специалистов в АПК. Одно из них - обеспечение специалистов жильем. Второе – стимулирующие выплаты специалистам.

Также на 2026 год запланировано дальнейшее развитие образовательной инфраструктуры. Это проведение ремонта и оснащения третьего учебного корпуса Башкирского ГАУ, создание и оснащение агротехнологических классов в трех школах, участие в новом мероприятии «Агропрофи».

Фото: пресс-служба правительства РБ.