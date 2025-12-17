Андрей Назаров обозначил креативные индустрии как ключевой драйвер экономики

По словам Андрея Назарова, в фокусе внимания властей находятся 16 направлений — от информационных технологий и анимации до моды и гастрономии. Работа ведется в рамках общенациональной цели, поставленной президентом России: увеличить долю креативных индустрий в ВВП страны до 6% к 2030 году. «Мы активно вносим свой вклад», — подчеркнул премьер-министр.

Он также процитировал главу республики Радия Хабирова, который неоднократно указывал на огромный потенциал сектора и необходимость создания максимально благоприятных условий для его роста.

Андрей Назаров перечислил ключевые элементы уже сформированной в регионе экосистемы поддержки: принятие закона о развитии креативных индустрий; создание Совета по развитию креативных индустрий и специализированного комитета для поддержки проектов; учреждение ежегодного Дня креативных индустрий, который отмечается 8 августа (Башкортостан стал первым регионом России с такой инициативой); проработка проекта по строительству крупнейшего креативного кластера в Уфе.

Результаты этой системной работы, как сообщил премьер-министр, уже получили признание: в текущем году Башкирия вошла в тройку лидеров Национальной премии в рейтинге креативных регионов.

«Это признание, но не финал. Работаем дальше! — резюмировал Андрей Назаров. — Ведь там, где рождаются идеи, растет экономика».

Фото: страница Андрея Назарова в ВК.