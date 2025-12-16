Предпринимателям Башкирии объяснят правила маркировки товаров

17 декабря состоится онлайн-обучение предпринимателей по вопросу обязательной маркировки товаров легкой промышленности. Учебу проведут представители Товарной группы «Честный знак». Провести мероприятие было решено после соответствующих запросов предпринимателей в адрес бизнес-омбудсмена.

— После анализа обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 2024 и 2025 году выяснилось, что вопросы обязательной маркировки товаров легкой промышленности вошли в число самых распространенных, – говорит Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова.

По словам предпринимателей, процедура маркировки данной категории товаров оказалась достаточно трудоемкой. Именно для разъяснения бизнесу практических и технических вопросов и были приглашены специалисты системы «Честный знак».

Предпринимателям объяснят, как маркировать товары в системе «Честный знак», что требуется для работы с маркированным товаром. Также им расскажут о функциональных возможностях и программах поддержки от оператора маркировки, о разрешительном режиме на кассах, статистике отклонений в личном кабинете, о маркировке остатков и другие вопросы.

Участники онлайн-обучения смогут не только послушать рекомендации по работе в системе «Честный знак», но и задать свои вопросы, в том числе касающиеся работы программного обеспечения.

Мероприятие состоится 17 декабря в онлайн формате (ВКС) в 14.00 часов.

Ссылка для подключения — здесь.