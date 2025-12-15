В Башкирии проект нового бюджета пересмотрен с ростом доходов и расходов

Как сообщает пресс-служба Госсобрания РБ, новую редакцию законопроекта республиканский парламент планирует рассмотреть в окончательном чтении на декабрьском пленарном заседании.

«Совокупный объем доходов республиканского бюджета на 2026 год пересмотрен с ростом на 2,1 млрд рублей. Здесь сыграли роль разнонаправленные факторы. Снижение ожиданий по дивидендам компенсировано увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и более высоким прогнозом по акцизам на нефтепродукты. Соразмерно (на 2,1 млрд рублей) увеличен и общий объем расходов. Дополнительное финансирование будет направлено, прежде всего, на нужды экономики и жилищно-коммунального комплекса. Дефицит бюджета остался на прежнем уровне – 22,5 млрд рублей. У нас есть четкое понимание, за счет каких источников он будет финансироваться. Рисков для бюджетной устойчивости нет», - считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Скорректированы также параметры бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов. Таким образом, новой редакцией законопроекта предусмотрены следующие параметры бюджета Башкирии:

2026 год:

Доходы – 316,2 млрд рублей;

Расходы – 338,7 млрд рублей;

Дефицит – 22,5 млрд рублей.

2027 год:

Доходы – 334,7 млрд рублей;

Расходы – 343,7 млрд рублей;

Дефицит – 9 млрд рублей.

2028 год:

Доходы – 353,9 млрд рублей;

Расходы – 353,9 млрд рублей;

Дефицит – 0 млрд рублей

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.