Денис Чувилин: Ожидаемый дефицит бюджета Башкирии — не критичен

Общий объем доходов бюджета региона на 2026 год с учетом безвозмездных поступлений планируется на уровне 314,1 млрд рублей, а расходы бюджета республики планируются в объеме 336,6 млрд рублей. Мы попросили заведующего кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидата экономических наук, доцента Дениса Чувилина дать оценку представленному проекту. «Не окажется ли большой проблемой ожидаемый дефицит регионального бюджета?» — спросили мы эксперта.

— Параметры проекта бюджета на очередной плановый период, как правило, сравнивают с ожидаемым исполнением бюджета текущего года, — пояснил Денис Валерьевич. — С этой точки зрения в проект республиканского бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов заложен рост собственных доходов, но также планируется что увеличение расходов будет происходить опережающими темпами и, следовательно, в следующем году ожидается дефицит бюджета.

Однако направленность бюджетных расходов демонстрирует его ориентированность на выполнение всех социальных обязательств, финансирование развития экономики и дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях.

Проект бюджета базируется на ожидаемом среднегодовом темпе роста валового регионального продукта в 2026-2028 годах на уровне почти четыре процента, инвестиций в основной капитал — более четырех процентов в год. Основным драйвером экономического развития будет оставаться промышленность с темпом роста производства на пять процентов, строительство — 3,6 процента и сельское хозяйство — более трех процентов в год. Динамичный рост планируется и в сфере торговли – более 5,3 процента в год. Также в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития ожидается рост заработных плат и реально располагаемых доходов граждан.

При условии выполнения этих параметров социально-экономического развития региона планируемый на следующий год дефицит республиканского бюджета на уровне 6,7 процента от расходной части или порядка 0,7 процента от размера валового регионального продукта не является сколько-нибудь критическим и свидетельствует о приоритете сохранения его социальной направленности и направленности на развитие стратегически важной инфраструктуры.

В последующие периоды (2027, 2028 год) планируется постепенное сокращение дефицита бюджета.