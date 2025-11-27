-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
27 Ноября , 11:24

Денис Чувилин: Ожидаемый дефицит бюджета Башкирии — не критичен

Исполняющая обязанности министра финансов республики Светлана Малинская на пленарном заседании Госсобрания озвучила основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики и параметры проекта бюджета на плановый период до 2028 года.

предоставлено Денисом Чувилиным.
Фото: предоставлено Денисом Чувилиным.

Общий объем доходов бюджета региона на 2026 год с учетом безвозмездных поступлений планируется на уровне 314,1 млрд рублей, а расходы бюджета республики планируются в объеме 336,6 млрд рублей. Мы попросили заведующего кафедрой «Экономика, менеджмент и маркетинг» Уфимского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидата экономических наук, доцента Дениса Чувилина дать оценку представленному проекту. «Не окажется ли большой проблемой ожидаемый дефицит регионального бюджета?» — спросили мы эксперта.

— Параметры проекта бюджета на очередной плановый период, как правило, сравнивают с ожидаемым исполнением бюджета текущего года, — пояснил Денис Валерьевич. — С этой точки зрения в проект республиканского бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов заложен рост собственных доходов, но также планируется что увеличение расходов будет происходить опережающими темпами и, следовательно, в следующем году ожидается дефицит бюджета.

Однако направленность бюджетных расходов демонстрирует его ориентированность на выполнение всех социальных обязательств, финансирование развития экономики и дорожной инфраструктуры в муниципальных образованиях.

Проект бюджета базируется на ожидаемом среднегодовом темпе роста валового регионального продукта в 2026-2028 годах на уровне почти четыре процента, инвестиций в основной капитал — более четырех процентов в год. Основным драйвером экономического развития будет оставаться промышленность с темпом роста производства на пять процентов, строительство — 3,6 процента и сельское хозяйство — более трех процентов в год. Динамичный рост планируется и в сфере торговли – более 5,3 процента в год. Также в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития ожидается рост заработных плат и реально располагаемых доходов граждан.

При условии выполнения этих параметров социально-экономического развития региона планируемый на следующий год дефицит республиканского бюджета на уровне 6,7 процента от расходной части или порядка 0,7 процента от размера валового регионального продукта не является сколько-нибудь критическим и свидетельствует о приоритете сохранения его социальной направленности и направленности на развитие стратегически важной инфраструктуры.

В последующие периоды (2027, 2028 год) планируется постепенное сокращение дефицита бюджета.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru