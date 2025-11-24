-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
24 Ноября , 17:24

В Башкирии будет реализовано 62 концессионных соглашения

В формате государственно-частного партнерства в них вложат 102 миллиарда рублей, сообщает правительство РБ.    

В Башкирии будет реализовано 62 концессионных соглашения
В Башкирии будет реализовано 62 концессионных соглашения

На заседании правительства РБ, которое провел премьер-министр республики Андрей Назаров, рассмотрели вопрос реализации проектов в формате государственно-частного партнерства. По словам Назарова, в Башкирии портфель проектов с использованием механизмов ГЧП показал солидное наполнение — 62 концессионных соглашения с общим объемом инвестиций 102 миллиарда рублей. 16 из них — на республиканском уровне, с объемом концессионных соглашений более 91 миллиарда рублей. Кроме того, в муниципалитетах реализуются 46 соглашений с объемом капиталовложений около 11 миллиардов рублей.

Первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов сообщил, что механизмы ГЧП в настоящее время применяются в различных сферах: ЖКХ, социальном обслуживании, образовании, спорте и так далее.  Отметив при этом, что в рамках государственно-частного партнерства можно реализовать многие значимые инфраструктурные проекты в ряде направлений социально-экономического развития региона.

Андрей Назаров поручил региональным Министерству просвещения и Министерству транспорта и дорожного хозяйства обеспечить своевременный ввод подведомственных объектов, а также предметно проработать проекты государственно-частного партнерства по строительству и реконструкции мостов.

Фото: сайт правительства РБ.

 

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru