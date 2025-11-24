В Башкирии будет реализовано 62 концессионных соглашения

На заседании правительства РБ, которое провел премьер-министр республики Андрей Назаров, рассмотрели вопрос реализации проектов в формате государственно-частного партнерства. По словам Назарова, в Башкирии портфель проектов с использованием механизмов ГЧП показал солидное наполнение — 62 концессионных соглашения с общим объемом инвестиций 102 миллиарда рублей. 16 из них — на республиканском уровне, с объемом концессионных соглашений более 91 миллиарда рублей. Кроме того, в муниципалитетах реализуются 46 соглашений с объемом капиталовложений около 11 миллиардов рублей.

Первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов сообщил, что механизмы ГЧП в настоящее время применяются в различных сферах: ЖКХ, социальном обслуживании, образовании, спорте и так далее. Отметив при этом, что в рамках государственно-частного партнерства можно реализовать многие значимые инфраструктурные проекты в ряде направлений социально-экономического развития региона.

Андрей Назаров поручил региональным Министерству просвещения и Министерству транспорта и дорожного хозяйства обеспечить своевременный ввод подведомственных объектов, а также предметно проработать проекты государственно-частного партнерства по строительству и реконструкции мостов.

Фото: сайт правительства РБ.