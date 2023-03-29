В Башкирии пересмотрят инвестиционное законодательство

Он отметил, что в последние годы республика в условиях коронавирусной инфекции и зарубежных санкций не сбавляла темпов своего развития. Радий Хабиров подчеркнул, что «очень важный показатель – это инвестиции».

- За четыре года их поток в регион вырос более чем на 40 процентов, - информировал Радий Хабиров. – По итогам прошлого года объём вложений в экономику впервые превысил 500 млрд рублей. Недавно мы проанализировали инвестиционное законодательство и приняли решение, что будем менять его в сторону либерализации. В первую очередь максимально упростим предоставление инвесторам земельных участков.

Фото: сайт главы РБ.