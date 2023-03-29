+6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 10:35

В Башкирии пересмотрят инвестиционное законодательство

Глава Башкирии Радий Хабиров на зональном совещании с главами сельских поселений Бирского, Благоварского, Благовещенского, Дюртюлинского, Кушнаренковского и Мишкинского районов в Благовещенске заявил о необходимости либерализации инвестиционного законодательства в республике.

В Башкирии пересмотрят инвестиционное законодательство
В Башкирии пересмотрят инвестиционное законодательство

Он отметил, что в последние годы республика в условиях коронавирусной инфекции и зарубежных санкций не сбавляла темпов своего развития. Радий Хабиров подчеркнул, что «очень важный показатель – это инвестиции».

- За четыре года их поток в регион вырос более чем на 40 процентов, - информировал Радий Хабиров. – По итогам прошлого года объём вложений в экономику впервые превысил 500 млрд рублей. Недавно мы проанализировали инвестиционное законодательство и приняли решение, что будем менять его в сторону либерализации. В первую очередь максимально упростим предоставление инвесторам земельных участков.

Фото: сайт главы РБ.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика