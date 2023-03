Китайская электронная площадка откроет страницу для товаров из Башкирии

Договоренность о сотрудничестве заключена между представителем РБ при российском торгпредстве в КНР Флюром Асадуллиным и компанией Shaanxi Sunrise Import and Export Trade Co., Ltd. Последняя занимается реализацией российских товаров на интернет-пространстве Поднебесной. В рамках договоренностей китайская сторона выделила русскоговорящего менеджера, чтобы башкирские производители могли продвигать свои товары на этой электронной площадке.

Для этого достаточно направить заявку в КНР на электронную почту Флюра Асадуллина [email protected] По словам Маргариты Болычевой, потенциал китайского рынка позволит более эффективно продвигать башкирскую продукцию. Тем более, что сегодня Китай находится на первом месте во внешнеторговом обороте РБ, его доля составляет 24,1 процента.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.