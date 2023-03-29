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Экономика
Вчера, 16:15

Китайская электронная площадка откроет страницу для товаров из Башкирии

На одном из ведущих маркетплейсов Китая JD.com появится страница Made in Bashkortostan для товаров башкирских производителей, сообщает министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.  

Китайская электронная площадка откроет страницу для товаров из Башкирии
Китайская электронная площадка откроет страницу для товаров из Башкирии

Договоренность о сотрудничестве заключена между представителем РБ при российском торгпредстве в КНР Флюром Асадуллиным и компанией Shaanxi Sunrise Import and Export Trade Co., Ltd. Последняя занимается реализацией российских товаров на интернет-пространстве Поднебесной. В рамках договоренностей китайская сторона выделила русскоговорящего менеджера, чтобы башкирские производители могли продвигать свои товары на этой электронной площадке.

Для этого достаточно направить заявку в КНР на электронную почту Флюра Асадуллина [email protected] По словам Маргариты Болычевой, потенциал китайского рынка позволит более эффективно продвигать башкирскую продукцию. Тем более, что сегодня Китай находится на первом месте во внешнеторговом обороте РБ, его доля составляет 24,1 процента.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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