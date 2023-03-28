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Сегодня, 11:59

Башкирия в восемь раз увеличила отгрузку зерна и продуктов его переработки

С начала года аграрии республики отгрузили в другие субъекты страны 86 тыс. 141 тонну зерна и продуктов его переработки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Башкирия в восемь раз увеличила отгрузку зерна и продуктов его переработки
Башкирия в восемь раз увеличила отгрузку зерна и продуктов его переработки

Это практически в восемь раз больше, чем за тот же период прошлого года. Продукция реализована в 10 регионов России. Причем, зерно поставлялось даже в «житницу России» - Краснодарский край. Эксперты отмечают, что башкирское зерно потом экспортировалось из морских портов края.

Основными видами зерновой продукции, востребованной на внутреннем рынке страны, стали, прежде всего, пшеница - 39,05 тыс. тонн, ячмень - 38,52 тыс. тонн, семена подсолнечника для переработки - 6,24 тыс. тонн, рожь - 1,1 тыс. тонн, нут - 0,12 тыс. тонн, подсолнечный шрот - 0,315 тыс. тонн, а также крупы - 0,366 тыс. тонн.

За аналогичный период прошлого года из Башкирии в восемь регионов страны продали 11тыс. 845 тонн зерна и продуктов его переработки.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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