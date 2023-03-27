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Вчера, 21:34

В Башкирии агрокомплекс «Алексеевский» нарастит выпуск и продажу продукции

Планы дальнейшего развития агрокомплекса «Алексеевский» были рассмотрены на оперативном совещании в правительстве республики.

В Башкирии агрокомплекс «Алексеевский» нарастит выпуск и продажу продукции
В Башкирии агрокомплекс «Алексеевский» нарастит выпуск и продажу продукции

Как сообщил генеральный директор АПК «Алексеевский» Дмитрий Овчинников, предприятие намерено серьезно увеличить сеть фирменных магазинов. Сейчас под брендом хозяйства работает 57 точек, в основном в Уфе и Уфимском районе. Задача – довести их число минимум до 90 к 2025 году, причем по всей республике. Другое направление деятельности – строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов.

И третье крупная задача – совместно с комбинатом «Янаульский» заметно увеличить площади тепличного хозяйства. Что позволит «Алексеевскому» стать в перспективе одним из самых крупных тепличных холдингов в ПФО с отлаженными направлениями реализации продукции.

– У вас есть земля, опыт, хорошие перспективы. Уверен, что вместе мы сможем сделать «Алексеевский» еще сильнее, – отметил глава Башкирии Радий Хабиров. – Нужно обязательно формировать амбициозные планы, а мы будем помогать в их реализации.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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