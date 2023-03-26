В Башкирии предстоит ликвидировать 852 свалки ТКО

На ликвидацию свалок республика получит дополнительные средства. Начиная с 1 сентября 2022 года, все экологические платежи направляются в регионы на оздоровление окружающей среды. Согласно прогнозу республиканского ведомства, «окрашенные платежи» по Башкирии на текущий год составят более 200 млн рублей.

В республике разработан план мероприятий, в который включены все несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Всего предстоит ликвидировать 852 такие свалки, из них шесть в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Фото: пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ.