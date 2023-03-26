+5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 10:45

В Башкирии предстоит ликвидировать 852 свалки ТКО

На сегодняшний день в Башкирии осталось ликвидировать 852 свалки твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

В Башкирии предстоит ликвидировать 852 свалки ТКО
В Башкирии предстоит ликвидировать 852 свалки ТКО

На ликвидацию свалок республика получит дополнительные средства. Начиная с 1 сентября 2022 года, все экологические платежи направляются в регионы на оздоровление окружающей среды. Согласно прогнозу республиканского ведомства, «окрашенные платежи» по Башкирии на текущий год составят более 200 млн рублей.

В республике разработан план мероприятий, в который включены все несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Всего предстоит ликвидировать 852 такие свалки, из них шесть в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Фото: пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика