+4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 10:17

В Башкирии расширят производство сельхозмашин

На «инвестчасе» при главе республики обсудили возможности по расширению производственной базы официального представителя Петербургского тракторного завода - машиностроительного предприятия «Кировец-Уфа», сообщает пресс-служба руководителя региона.

В Башкирии расширят производство сельхозмашин
В Башкирии расширят производство сельхозмашин

Производственно-технический центр по изготовлению, обслуживанию и ремонту сельхозтехники открыли в июле 2020 года в селе Кабаково Кармаскалинского района. Там же наладили изготовление ряда навесных агрегатов и запчастей к тракторной технике.

На «инвестчасе» рассмотрели планы по развитию производственного направления – строительство производственного корпуса площадью 1,5 тыс. кв. м, расширение цехов по изготовлению навесного оборудования и самоходных машин, по капремонту и модернизации сельхозтехники. Предусматривается и открытие учебного класса для повышения квалификации персонала.

Общий объём вложений в проект – 170 млн рублей, появится 30 новых рабочих мест. Генеральный директор предприятия Радик Хафизов сказал, что подготовил заявку на получение льготного займа республиканского Фонда развития промышленности. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил оказать содействие в получении средств.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика