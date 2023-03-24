В Башкирии расширят производство сельхозмашин

Производственно-технический центр по изготовлению, обслуживанию и ремонту сельхозтехники открыли в июле 2020 года в селе Кабаково Кармаскалинского района. Там же наладили изготовление ряда навесных агрегатов и запчастей к тракторной технике.

На «инвестчасе» рассмотрели планы по развитию производственного направления – строительство производственного корпуса площадью 1,5 тыс. кв. м, расширение цехов по изготовлению навесного оборудования и самоходных машин, по капремонту и модернизации сельхозтехники. Предусматривается и открытие учебного класса для повышения квалификации персонала.

Общий объём вложений в проект – 170 млн рублей, появится 30 новых рабочих мест. Генеральный директор предприятия Радик Хафизов сказал, что подготовил заявку на получение льготного займа республиканского Фонда развития промышленности. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил оказать содействие в получении средств.