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Сегодня, 10:26

В Башкирии еще один инвестпроект стал приоритетным

Проект по созданию производства кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов в Уфе и Уфимском районе получил статус приоритетного, сообщает пресс-служба главы республики.

В Башкирии еще один инвестпроект стал приоритетным
В Башкирии еще один инвестпроект стал приоритетным

На «инвестчасе» при главе республики предприниматели Марина и Ксения Сидоркины рассказали о планах создать производства кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов на базе группы компаний «Пекарня № 1». Сейчас у них уже есть 19 фирменных магазинов по всей республике; таким образом предприятие стало торговой сетью.

В новом проекте семейного бизнеса они планируют построить мясоперерабатывающий цех и гастромаркет в посёлке 8 Марта Уфимского района, а также запустить новые магазины. Общий объём вложений – 166 млн рублей, будет создано 45 рабочих мест.

По итогам обсуждения проекта он получил статус приоритетного. Инвесторам также возместят часть затрат на закупку технологического оборудования.

Фото: из открытых источников.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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