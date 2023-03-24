В Башкирии еще один инвестпроект стал приоритетным

На «инвестчасе» при главе республики предприниматели Марина и Ксения Сидоркины рассказали о планах создать производства кондитерских изделий и мясных полуфабрикатов на базе группы компаний «Пекарня № 1». Сейчас у них уже есть 19 фирменных магазинов по всей республике; таким образом предприятие стало торговой сетью.

В новом проекте семейного бизнеса они планируют построить мясоперерабатывающий цех и гастромаркет в посёлке 8 Марта Уфимского района, а также запустить новые магазины. Общий объём вложений – 166 млн рублей, будет создано 45 рабочих мест.

По итогам обсуждения проекта он получил статус приоритетного. Инвесторам также возместят часть затрат на закупку технологического оборудования.

Фото: из открытых источников.