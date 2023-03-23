В Башкирии продовольственная безопасность обеспечена на ближайшие годы

По его словам, обеспеченность растительным маслом превышает двукратную потребность, более чем в полтра раза россияне обеспечены рыбой, зерном — на 178 процентов, сахаром — более чем на 103 процента. Есть прирост производства мяса, овощей и фруктов.

Агентство «Башинформ» приводит цифры минсельхоза Башкирии, по которым продовольственная безопасность республики полностью обеспечена на ближайшие годы. Получается, что зерна в прошлом году собрали в два раза больше от внутренних потребностей.

В 6,7 раза превышает внутренний спрос выпуск сахара, растительного масла - в 6 раз. Также полностью покрыты потребности республиканского рынка производства картофеля (155 %), свинины (130 %), молока (121 %) и говядины (107 %). В планах региональных аграриев на текущий год – увеличить производство продуктов питания до 160 млрд рублей — рост на 10 млрд в денежном выражении.

Излишки выращенного и произведенного аграрии республики продают в другие регионы страны и экспортируют. За последние годы экспорт продовольствия из республики вырос в разы.

Росту производства продовольствия в республике и его переработке способствуют меры государственной поддержки. К примеру, у переработчиков появилась возможность субсидирования 40 процентов затрат на новое оборудование. Уже более 40 предприятий воспользовались этим и модернизировали производство – приобрели порядка 100 единиц техники на 130 млн рублей.