В Башкирии федеральная торговая сеть будет авансировать фермеров

Министр торговли и услуг региона Алексей Гусев в ходе круглого стола в рамках форума «Агрокомплекс – 2023» рассказал, что новая система позволит гарантировать сбыт урожая, а кроме того предусматривает авансирование: торговая сеть платит часть денег заранее под объемы, которые гарантирует им поставщик.

- Эти средства можно использовать для закупки расходных материалов, семян, подготовки техники и другое. Договорились оказать всяческое содействие в выстраивании взаимодействия между фермерами-интересантами и торговой сетью в рамках нашего кластера, - отметил Алексей Гусев.

Директор департамента по контрактным производствам розничной сети «Магнит» Виталий Фрикин отметил, что их предприятие с 2016 года работает с отечественными производителями сельхозпродукции по системе агроконтрактации, заключая долгосрочные договоры с гарантированными объемами поставок. Доля фермерской продукции в таких поставках составляет 45 процентов.