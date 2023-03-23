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Экономика
Сегодня, 16:43

Башкирия увеличила торговый оборот с Белоруссией

Пресс-служба правительства республики сообщает, что по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Башкортостана и Беларуси за увеличился на 12,1 процента.

Башкирия увеличила торговый оборот с Белоруссией
Башкирия увеличила торговый оборот с Белоруссией

Экспорт башкирских предприятий в Белоруссию вырос на 10,2 процентов, а импорт увеличился на 14,8 процентов.

При этом рост поставок машиностроительной продукции башкирских предприятий увеличился в 3,5 раза. Также большой объем в экспорте в Беларусь занимает продукция химической промышленности — рост в 1,7 раза, продовольственных товаров и сырья - в 1,5 раза.

- Одним из приоритетов развития республики являются международные отношения, - отметил первый вице-премьер – министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. - За последние два года мы открыли представительства нашей республики в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Турции и Китае и планируем открыть их еще в трех странах.

На состоявшемся сегодня в рамках форума «Агрокомплекс» в Уфе рабочем совещании по вопросам сотрудничества Башкортостана и Гродненской области отмечалось, что в прошлом году товарооборот республики с белорусским регионом составил $66 млн, что на 24,6 процента больше, чем в 2021 году. Экспорт в Гродненскую область составил $18,4 млн и вырос почти на треть. Импорт из Гродненской области составил $47,5 млн и вырос на 22,7 процента.

Количество гродненских предприятий, импортирующих продукцию из республики увеличилось на 11. Количество предприятий, экспортирующих продукцию из Гродненской области в Башкортостан увеличилось на 16.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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