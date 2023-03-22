В Башкирии в разы увеличилось количество социальных предпринимателей

С января по 21 марта от предпринимателей поступило 235 заявок, и это в четыре раза больше, чем за то же время прошлого года.

Количество предпринимателей региона, готовых войти в социальную сферу, увеличивается с каждым годом - на сегодня в республике насчитывается 415 социальных предприятий. По этому показателю последние два года Башкирия занимает второе место по России. Важную роль в этом играют существующие меры поддержки социального бизнеса.

Социальные предприятия могут рассчитывать на имущественную поддержку - аренда государственного или муниципального имущества, в том числе помещений, с пониженной арендной платой на срок от 5 лет, преимущественное право выкупа арендуемого объекта.

Для социального предпринимательства региона также доступны микрозаймы по минимальной ставке 3,75% годовых от «Башкирской микрокредитной компании». Кроме того, социальные предприятия могут претендовать на грант в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

В прошлом году 147 социальных предпринимателей региона получили гранты на общую сумму 71,3 млн рублей. В этом году грантовая поддержка в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будет сохранена.

Документы для подтверждения статуса принимаются до 1 июня 2023 года, для получения статуса социального предприятия - до 31 декабря 2023 года.

- Для субъектов МСП, признанных социальными предприятиями, в регионе сформирован ряд мер поддержки: это льготные ставки по аренде государственного или муниципального имущества, минимальный процент по микрокредитной программе и, конечно, гранты. В этом году круг получателей такой помощи расширился — теперь статус социального предприятия и всю доступную поддержку могут получить и индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наемных работников, - прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

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