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Сегодня, 11:54

В Башкирии уровень инфляции оказался ниже российского

В феврале годовая инфляция в республике замедлилась до 9,7 процентов, сообщает пресс-служба Нацбанка по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ В Башкирии уровень инфляции оказался ниже российского
В Башкирии уровень инфляции оказался ниже российскогоФото:Альберт ЗАГИРОВ

Месяцем ранее фиксировался уровень в 10,8 процентов. Нынешний показатель в годовом выражении по-прежнему ниже, чем в среднем по России (11%) и Приволжскому федеральному округу (10,9%).

Эксперты полагают, что на замедление удорожания продовольствия в республике повлияли рост предложения ряда продуктов питания и снижение издержек производителей, что во многом связано с высоким урожаем прошлого года.

Из-за расширения предложения мяса и молока уменьшился рост цен на фарш, пельмени, сыр и сливочное масло. Рекордный сбор сахарной свеклы, зерновых и масличных культур привел к замедлению удорожания сахара и подсолнечного масла, а пшеничная мука стала стоить дешевле, чем год назад.

Сдержанный спрос и рост предложения привели к замедлению удорожания автомобилей и автошин, бытовой техники и электроники, бытовой химии и парфюмерно-косметических товаров.

По прогнозу Банка России, за счет эффекта высокой базы весны прошлого года в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране временно опустится ниже четырех процентов. Однако во втором полугодии ее уровень повысится и составит 5–7 процентов. К целевым четырем процентам инфляция вернется лишь в 2024 году.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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