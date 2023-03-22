В Башкирии инвесторам предложили достроить жилой комплекс

Общая площадь участка на территории коттеджного поселка ЖК «Кедровый», который возводило ООО «Специализированный застройщик «Кедр», составляет порядка 1,5 тыс. квадратных метров.

«Кедр» должен был построить двухэтажный многоквартирный дом. В декабре 2020 года по решению Арбитражного суда Башкортостана он признан банкротом. В сентябре 2021 года Наблюдательным советом Фонда развития территорий принято решение о выплате компенсаций участникам долевого строительства. Семь дольщиков получили выплаты в общей сумме более 17 млн рублей.

По остальным восьми домам данного жилого комплекса набсоветом было принято решение о завершении строительства. Четыре из них были введены в эксплуатацию в конце прошлого года. Еще четыре дома планируется сдать в ближайшее время.



- По объекту, выставленному на торги, собран пакет необходимой документации: действующее разрешение на строительство и градостроительный план земельного участка. Это позволит новому инвестору в короткие сроки реализовать данную территорию, - отметил заместитель министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля. Аукцион состоится 10 апреля. Начальная цена лота — 3 млн рублей.