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Радий Хабиров определил приоритеты развития АПК

22 марта в уфимском Конгресс-холле «Торатау» руководитель республики и заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин провели окружное совещание, сообщает пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров определил приоритеты развития АПК
Радий Хабиров определил приоритеты развития АПК

Радий Хабиров поблагодарил аграрное ведомство страны за эффективные программы поддержки отрасли и содействие республиканским инициативам и обозначил ключевые направления агропромышленной политики по повышению продуктивности сельского хозяйства.

– Один из приоритетов нашей работы – технологическое развитие отрасли. Продолжаем активно обновлять парк сельхозтехники, начали активно заниматься импортозамещением, – сказал Радий Хабиров. 

Он подчеркнул необходимость модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности, внедрении технологии глубокой переработки сельхозпродукции, развитии экспортного потенциала АПК.

Участники обсудили итоги развития агропромышленного комплекса в 2022 году, подготовку регионов ПФО к весенне-полевым работам.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Марат АМИНЕВ
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