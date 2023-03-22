Радий Хабиров определил приоритеты развития АПК

Радий Хабиров поблагодарил аграрное ведомство страны за эффективные программы поддержки отрасли и содействие республиканским инициативам и обозначил ключевые направления агропромышленной политики по повышению продуктивности сельского хозяйства.

– Один из приоритетов нашей работы – технологическое развитие отрасли. Продолжаем активно обновлять парк сельхозтехники, начали активно заниматься импортозамещением, – сказал Радий Хабиров.

Он подчеркнул необходимость модернизации пищевой и перерабатывающей промышленности, внедрении технологии глубокой переработки сельхозпродукции, развитии экспортного потенциала АПК.

Участники обсудили итоги развития агропромышленного комплекса в 2022 году, подготовку регионов ПФО к весенне-полевым работам.

Фото: пресс-служба главы РБ.