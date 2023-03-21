+4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 11:14

В Башкирии пройдет конкурс на грант «Агростартап»

Претендовать на грант смогут сельхозпредприятия республики.

В Башкирии пройдет конкурс на грант «Агростартап»
В Башкирии пройдет конкурс на грант «Агростартап»

В Башкирии начался прием заявок на участие в конкурсе на грант «Агростартап». Претендовать на грант могут сельхозпредприниматели республики, сообщает минсельхоз РБ. В текущем году на сельхозгранты планируется направить 98 млн рублей.

«Важно, чтобы государственная поддержка способствовала рождению и развитию крепких хозяйств, способных производить востребованную на рынке продукцию, – сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. – Поэтому участников конкурса на грант «Агростартап» ждет непростой экзамен. Получить господдержку смогут только претенденты с самыми подготовленными и перспективными проектами. Фермеры сегодня уже производят 18% валовой сельхозпродукции в регионе, мы рассчитываем на дальнейший рост показателей в этом секторе».

Заявки на участие будут приниматься с 3 по 17 апреля (кроме выходых) в минсельхозе РБ по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина 106, кроме выходных. Телефоны для справок: 8 (347) 218-05-26, 218-05-29.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика