В Башкирии пройдет конкурс на грант «Агростартап»

В Башкирии начался прием заявок на участие в конкурсе на грант «Агростартап». Претендовать на грант могут сельхозпредприниматели республики, сообщает минсельхоз РБ. В текущем году на сельхозгранты планируется направить 98 млн рублей.

«Важно, чтобы государственная поддержка способствовала рождению и развитию крепких хозяйств, способных производить востребованную на рынке продукцию, – сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. – Поэтому участников конкурса на грант «Агростартап» ждет непростой экзамен. Получить господдержку смогут только претенденты с самыми подготовленными и перспективными проектами. Фермеры сегодня уже производят 18% валовой сельхозпродукции в регионе, мы рассчитываем на дальнейший рост показателей в этом секторе».

Заявки на участие будут приниматься с 3 по 17 апреля (кроме выходых) в минсельхозе РБ по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина 106, кроме выходных. Телефоны для справок: 8 (347) 218-05-26, 218-05-29.

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