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Сегодня, 11:34

В Башкирии предприниматели получили право приглашать проверки

У предпринимателей появилось право самостоятельно инициировать профилактические визиты контрольно-надзорных органов, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии предприниматели получили право приглашать проверки
В Башкирии предприниматели получили право приглашать проверки

Соответствующие изменения в постановление правительства РФ «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» внесены. И представители бизнеса Башкирии уже реализуют эту возможность.

К примеру, по заявлению предпринимателя из Уфы Гострудинспекция РБ провела первый в этом году профилактический визит. В марте ведомством запланировано проведение еще одного профилактического визита по приглашению предпринимателя из Кармаскалинского района. Также в марте по инициативе предпринимателя запланирован профилактический визит со стороны Министерства природопользования и экологии РБ.

Для чего предпринимателям это нужно? Профилактические визиты ни к чему не обязывают, их итоги носят исключительно рекомендательный характер, штрафные санкции не применяются, поясняют специалисты. Кроме того, после профилактического визита в отношении предпринимателя могут отменить плановую проверку.

- Мы постоянно взаимодействуем с контрольно-надзорными органами и встречаемся с бизнесом по вопросам профилактических мероприятий. Объясняем предпринимателям принципы проведения профвизитов, насколько это выгодно и эффективно для самих предпринимателей. И мы видим, что доверие к контрольно-надзорным органам со стороны предпринимателей повышается, следствием чего, в том числе, стало самостоятельное инициирование предпринимателями профилактических визитов, - прокомментировала уполномоченный по правам бизнесменов Ирина Абрамова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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