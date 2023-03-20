Товарооборот Китая и Башкирии превысил 1,2 миллиарда долларов

Подробности сотрудничества КНР и Башкирии сообщил в соцсетях премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

«Экспорт составил 871 млн долларов, импорт — 361 млн долларов, – уточнил Назаров. – Китайские предприниматели внесли свой капитал в 9 башкирских предприятий. Делегации обеих сторон (по самым разным направлениям) активно обмениваются опытом. Мы смогли значительно расширить контакты в сферах экологии, торговли, промышленности, строительства, медицины, науки, спорта и журналистики».

Также премьер-министр напомнил о том, что в вузах Башкирии обучаются 98 граждан КНР.

Фото: страничка А. Назарова во «ВКонтакте».