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Экономика
Вчера, 15:50

Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Совет директоров Банка России сегодня сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процентов годовых, сообщает пресс-служба Нацбанка по РБ.

Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
Банк России сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Сохранение размера ключевой ставки регулятор объяснил текущими темпами прироста цен — они остаются умеренными. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий.

Оперативные данные указывают напродолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски, говорится в заявлении регулятора.

Ряд экспертов отмечают необъяснимые, с точки зрения традиционных оценок, низкие темпы прироста инфляции в России. За последнюю неделю они находились на достаточно низком уровне, заявили в эфире радио «ВестиFM». Экономисты же ожидали увеличения нынешнего уровня ключевой ставки на фоне того, что Центробанки ведущих стран их повышают.

Между тем в заявлении Банка России говорится, что «в целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания». «Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков будем оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», говорится в релизе Центробанка РФ.

По прогнозу Банка России годовая инфляция составит 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Фото: Альберта Загирова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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