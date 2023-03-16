В Башкирии объем средств на эскроу-счетах увеличился в полтора раза

Объем средств на этих счетах вырос наполовину, достигнув на начало текущего года почти 45 млрд рублей.

В проектном финансировании участвуют 80 процентов компаний-застройщиков, работающих на территории республики, уточнили в регуляторе. В прошлом году в регионе было запущено максимальное за последние три года количество новых проектов строительства многоквартирных домов – 160. В 2021 году их было 104, в 2020-м – 59.

«Основные причины значительного роста всех показателей проектного финансирования – реализация льготных ипотечных программ и начало комплексной застройки новых территорий со второй половины 2022 года, – отметила заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Лилия Якупова. – Благодаря господдержке доля ипотеки в кредитном портфеле жителей республики впервые превысила долю потребительских кредитов. Проектное финансирование остается драйвером развития корпоративного банковского кредитования».

К концу прошлого года в регионе были раскрыты 14 тыс. эскроу-счетов граждан. По завершенным жилищным проектам застройщикам перечислено 42 млрд рублей. Это в 2,4 раза больше, чем в 2021 году.

Эскроу-счет — специальный счет в банке, на котором хранятся деньги покупателя жилья, пока дом строится. По закону средства на эскроу-счете принадлежат не застройщику, а покупателю. Но никто из них не может ими распоряжаться: банк блокирует эти деньги до сдачи объекта. В зависимости от результатов строительства их перечислят застройщику или вернут покупателю. Если застройщик не сдаст дом вовремя, средства со счета вернутся покупателю.

Фото Альберта Загирова.