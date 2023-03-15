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Экономика
Сегодня, 14:21

Завод в Башкирии увеличит производительность благодаря нацпроекту

«Стерлитамакский фиброцементный завод» прошел отбор для вступления в нацпроект «Производительность труда».

Завод в Башкирии увеличит производительность благодаря нацпроекту
Завод в Башкирии увеличит производительность благодаря нацпроекту

Предприятие станет 151-м участником нацпроекта в республике, сообщает пресс-служба правительства РБ. Старт проекта запланирован на апрель. Завод будут курировать эксперты Федерального центра компетенций.

По словам представителя ФЦК Оксаны Ивановой, Башкирия постоянно находится в группе лидеров национального проекта «Производительность труда» среди регионов России. В среднем на предприятиях-участниках время протекания процесса сокращается на 38%, выработка увеличивается на 51% и запасы в потоке сокращаются на 33%.

«Несмотря на санкции, стройиндустрия развивается и  требует все больших объемов производства, – рассказал первый заместитель министра экономического развития
и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов. – Компании серьезно вкладываются в модернизацию и оснащение, и в этих условиях им просто необходимо  использовать все возможные ресурсы и технологии. А внедрение бережливых инструментов в рамках нацпроекта, как раз позволяет выявлять резервы в производстве и решать проблемы, мешающие росту эффективности предприятия».

Фото: «Стерлитамакский фиброцементный завод».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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