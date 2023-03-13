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Глава Башкирии встретился с министром сельского хозяйства Ирана

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с министром сельского хозяйства Ирана Джавадом Садати-Нежадом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РБ.

Глава Башкирии встретился с министром сельского хозяйства Ирана
Глава Башкирии встретился с министром сельского хозяйства Ирана

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в агропромышленной сфере, о расширении ассортимента и объемов взаимных поставок сельхозпродукции. Из Башкирии уже экспортируется зерно и растительное масло, Джавад Садати-Нежад высказал интерес к закупкам продукции лесопереработки и животноводства. В частности, на заключение первого контракта на поставку пяти тыс. тонн говядины, произведенной в Башкирии по стандартам «Халяль».

По словам Радия Хабирова, республика готова поставлять в Иран ячмень, кукурузу, фуражное зерно. На встрече поднимался вопрос аренды иранскими инвесторами сельскохозяйственных угодий для выращивания агрокультур и развития животноводства. «Республика может предоставить земли сельхозназначения под продукцию растениеводства в случае, если инвесторы готовы вкладывать средства в эту отрасль», – сказал Радий Хабиров.

Обсуждалось еще одно направление сотрудничества – поставки из Башкирии минеральных удобрений и биологических препаратов. Радий Хабиров также отметил потребности республиканского рынка в иранских овощах и фруктах.

– Башкирия может стать своего рода логистическим центром, откуда сельхозпродукцию можно было бы поставлять в другие регионы России. В частности, коллеги из Узбекистана уже строят у нас крупный логистический центр. Такую же работу мы готовы провести с иранскими партнерами, – подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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