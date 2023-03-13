Глава Башкирии встретился с министром сельского хозяйства Ирана

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в агропромышленной сфере, о расширении ассортимента и объемов взаимных поставок сельхозпродукции. Из Башкирии уже экспортируется зерно и растительное масло, Джавад Садати-Нежад высказал интерес к закупкам продукции лесопереработки и животноводства. В частности, на заключение первого контракта на поставку пяти тыс. тонн говядины, произведенной в Башкирии по стандартам «Халяль».

По словам Радия Хабирова, республика готова поставлять в Иран ячмень, кукурузу, фуражное зерно. На встрече поднимался вопрос аренды иранскими инвесторами сельскохозяйственных угодий для выращивания агрокультур и развития животноводства. «Республика может предоставить земли сельхозназначения под продукцию растениеводства в случае, если инвесторы готовы вкладывать средства в эту отрасль», – сказал Радий Хабиров.

Обсуждалось еще одно направление сотрудничества – поставки из Башкирии минеральных удобрений и биологических препаратов. Радий Хабиров также отметил потребности республиканского рынка в иранских овощах и фруктах.

– Башкирия может стать своего рода логистическим центром, откуда сельхозпродукцию можно было бы поставлять в другие регионы России. В частности, коллеги из Узбекистана уже строят у нас крупный логистический центр. Такую же работу мы готовы провести с иранскими партнерами, – подчеркнул Радий Хабиров.