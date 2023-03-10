В Башкирии докапитализируют Фонд развития промышленности

Из этих средств 52 млн рублей - доля федерального бюджета. Впервые будет оказана поддержка на реализацию проектов по производству беспилотных летательных аппаратов.

– Оказываемая Фонду поддержка играет значительную роль в сложившихся экономических условиях, ведь именно крупные промышленные предприятия в основном обеспечивают налоговые поступления в бюджет, – прокомментировала заместитель премьер-министра правительства РБ – министр финансов Лира Игтисамова.

Напомним, актив Фонда, сформированный за счет бюджетных средств, на начало года составил более 1392 млн рублей, из них 157,3 млн рублей – средства федерального бюджета. Фондом предоставляются займы предприятиям на реализацию высокотехнологичных проектов по льготной процентной ставке, а также гранты на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам.