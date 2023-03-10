+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 10:01

Глава Башкирии посетил промпарк «Мастер» в Туймазах

9 марта в Туймазах глава Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин посетили строительную площадку промышленного парка «Мастер».  

Глава Башкирии посетил промпарк «Мастер» в Туймазах
Глава Башкирии посетил промпарк «Мастер» в Туймазах

Его якорным резидентом станет «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА, входит в ПАО «КАМАЗ») – единственный производитель автобетоносмесительной техники в стране. Генеральный директор парка Фарид Закиров рассказал, что проект реализуют в несколько этапов. Первым введут в строй производственный корпус площадью 7 тысяч кв. м. Далее – еще одно здание на 13 тысяч кв. м.

– Парк создаем на условиях софинансирования Башкирии и ПАО «КАМАЗ», – рассказал он. – На площадке будут работать машиностроительные производства, а также предприятия малого и среднего бизнеса. Для них создадут все условия, в том числе возможности для последующей кооперации по различным проектам. Первый корпус будет готов для установки оборудования уже в конце марта. А полностью запустить площадку планируют в ноябре 2023 года.

Отметим, что уже есть пул потенциальных резидентов промпарка из 10 предприятий и планы по созданию более 500 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект – порядка 1,3 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, руководитель региона также ознакомился с действующим производством ТЗА. За короткий промежуток времени здесь в 2,1 раза выросло число заказов на прицепную и полуприцепную технику. Как результат, сейчас здесь выпускается до 2 тысяч прицепов в год. Ранее это направление было закреплено за нефтекамским «НЕФАЗом», который теперь сможет сосредоточить усилия на выпуске автобусов.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика