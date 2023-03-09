+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Вчера, 18:14

В Башкирии увеличилось число рассмотренных бизнес-проектов

В январе-феврале в муниципалитетах республики рассмотрели более 600 бизнес-проектов.

В Башкирии увеличилось число рассмотренных бизнес-проектов
В Башкирии увеличилось число рассмотренных бизнес-проектов

Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в соцсетях премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. Общая сумма заявленных вложений превысила показатель 2022 года на 79% и составила 29 млрд рублей.

«Привлечение инвестиций в муниципалитеты – одно из основных направлений развития экономики региона, – отметил премьер-министр. – Поэтому важно создать здесь комфортный деловой климат. Мы используем для этого самые разные инструменты, один из них — институт бизнес-шерифов».

В настоящее время при содействии бизнес-шерифов в республике реализуются 136 проектов с общим объемом вложений 1,7 млрд рублей, создано 472 новых рабочих места.

Фото: страничка А. Назарова во «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика