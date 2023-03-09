В Башкирии увеличилось число рассмотренных бизнес-проектов

Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в соцсетях премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. Общая сумма заявленных вложений превысила показатель 2022 года на 79% и составила 29 млрд рублей.

«Привлечение инвестиций в муниципалитеты – одно из основных направлений развития экономики региона, – отметил премьер-министр. – Поэтому важно создать здесь комфортный деловой климат. Мы используем для этого самые разные инструменты, один из них — институт бизнес-шерифов».

В настоящее время при содействии бизнес-шерифов в республике реализуются 136 проектов с общим объемом вложений 1,7 млрд рублей, создано 472 новых рабочих места.

Фото: страничка А. Назарова во «ВКонтакте».