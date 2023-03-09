В Башкирии отвели ещё 39 участков под строительство жилья

- Всего в регионе выявлены 529 земельных участков общей площадью 1286 гектаров в 21 муниципальном образовании. Из них 49 участков уже вовлечены в многоэтажное и индивидуальное строительство, - отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец. - Совместно с региональной командой мы продолжаем работу по выявлению свободных участков, чтобы граждане и инвесторы через удобный цифровой сервис Публичной кадастровой карты могли оценить и выбрать подходящие для строительства жилья земли.

Большинство из вовлеченных в оборот участков расположены в Белебее, Благовещенске, Октябрьском и Салавате. Под индивидуальное жилищное строительство предоставлены 22 из них.

Для просмотра земель, подходящих для жилой застройки, нужно зайти на сайт Публичной кадастровой карты Росреестра, выбрать тип поиска «Жилищное строительство» и ввести в строку символы 02:*. Заинтересовавшиеся той или иной территорией застройщики могут нажать в окне объекта на ссылку «Подать обращение».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.