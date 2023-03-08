В комплексное развитие сельских территорий Башкирии за три года вложено 6,2 миллиарда рублей

По словам премьер-министра правительства Андрея Назарова, общий объем финансирования госпрограммы за 2020-2022 годы составил 6,2 млрд рублей, из которых 3,6 млрд рублей - средства федерального бюджета. В основном они пошли на строительство жилья, соцобъектов, дорог и благоустройство территорий в населенных пунктах.

Так, за три года 486 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий, 107 семьям построены дома, предоставляемые по договору найма, реализованы 130 проектов по благоустройству сельских территорий, проложены 19,3 км дорог, проведены 33 км линий газопровода и более 18 км водопроводов. Также построено 20 объектов по проектам комплексного развития сельских территорий и реализовано пять проектов комплексной жилищной застройки.

Об итогах программы и задачах на 2023 год доложил вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Он отметил, что самым востребованным направлением программы комплексного развития сельских территорий стала льготная сельская ипотека. Уполномоченными банками за три года в республике выдано 6,5 тысячи кредитов на 13,7 млрд рублей. Это лучший показатель в России, причем уже не первый год. Республика лидирует и в реализации федерального проекта «Содействие занятости сельского населения». В рамках проекта сельхозпредприятиям компенсируют расходы на обучение работников и прохождение производственной практики студентами. За 2020-2022 годы поддержку по этому направлению получили 308 предприятий АПК республики на подготовку 1164 работника.

– В 2023 году продолжим участвовать в реализации мероприятий госпрограммы комплексного развития сельских территорий по семи направлениям, - отметил Андрей Назаров. – В планах построить 69 объектов с объемом бюджетного финансирования более 1 млрд 315 млн рублей. Параллельно идут работы по реализации 53 проектов благоустройства сельских территорий с общим объемом финансирования 94 млн рублей. Реализуем три проекта комплексной жилищной застройки в Аургазинском и Бураевском районах, к ним проложим более 4,5 км автодорог.

Фото пресс-службы правительства РБ.